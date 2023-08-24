Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Kararlıyız, fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararının ardından "Kararlıyız. Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
Bakan Şimşek, TCMB Para Politikası Kurulunun (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkarmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
- Merkez Bankası politika faizini yüzde 25'e yükseltti
- TCMB kararıyla BİST yükseldi, Türkiye'nin CDS puanı ve dolar/TL geriledi
Şimşek, paylaşımında, "Kararlıyız. Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz." ifadesini kullandı.
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Kararlıyız!— Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 24, 2023
Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz…