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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Kararlıyız, fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararının ardından "Kararlıyız. Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Kararlıyız, fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz

Ankara

Bakan Şimşek, TCMB Para Politikası Kurulunun (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkarmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Şimşek, paylaşımında, "Kararlıyız. Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz." ifadesini kullandı.

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