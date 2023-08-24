Dolar
26.49
Euro
28.78
Altın
1,915.69
ETH/USDT
1,666.20
BTC/USDT
26,435.00
BIST 100
7,640.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale'de çıkan orman yangınından etkilenen alanlar helikopterle havadan görüntülendi
logo
Ekonomi

TCMB kararıyla BİST yükseldi, Türkiye'nin CDS puanı ve dolar/TL geriledi

Murat Aslan  | 24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
TCMB kararıyla BİST yükseldi, Türkiye'nin CDS puanı ve dolar/TL geriledi

İstanbul
TCMB faiz kararının ardından banka hisseleri öncülüğünde BIST 100 endeksindeki yükseliş yüzde 4'e yaklaştı, Türkiye'nin CDS'si 394,6 baz puana indi ve dolar/TL yüzde 2 geriledi

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 65 yaş üstündekiler, özel halk otobüslerinde ücretsiz yolculuğa devam edecek
Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Dışişleri Bakanı Fidan: (Terör örgütü PKK) Bu virüsü inşallah Irak'tan da hep beraber temizleyeceğiz
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine tek yönlü açıldı
Yerinde Dönüşüm Projesi'ne Gaziantep'ten 7 bin 659 başvuru

Benzer haberler

TCMB kararıyla BİST yükseldi, Türkiye'nin CDS puanı ve dolar/TL geriledi

TCMB kararıyla BİST yükseldi, Türkiye'nin CDS puanı ve dolar/TL geriledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet