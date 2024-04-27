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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gıdadaki KDV düzenlemesine ilişkin, "KDV artışı yapılmadı. İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı." ifadesini kullandı.

Mehmet Can Toptaş  | 27.04.2024 - Güncelleme : 27.04.2024
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı

Ankara

Bakan Şimşek, "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği"nde yapılan değişikliği, sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Şimşek, paylaşımında, "KDV artışı yapılmadı. İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı. Bu konuda hassasiyet gösteren ve bizlere bilgi veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

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