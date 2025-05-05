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Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen için Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor.
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Bu sene enflasyonun, yüzde 19-29 aralığında kalması ihtimalini oldukça yüksek görüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bu sene enflasyonun, Merkez Bankamızın hedef tahmini olan yüzde 19-29 aralığında kalması ihtimalini oldukça yüksek görüyoruz." dedi.

Mustafa Çalkaya  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Bu sene enflasyonun, yüzde 19-29 aralığında kalması ihtimalini oldukça yüksek görüyoruz

Ankara
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