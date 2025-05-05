Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Bu sene enflasyonun, yüzde 19-29 aralığında kalması ihtimalini oldukça yüksek görüyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bu sene enflasyonun, Merkez Bankamızın hedef tahmini olan yüzde 19-29 aralığında kalması ihtimalini oldukça yüksek görüyoruz." dedi.
Ankara
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