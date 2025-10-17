Dolar
Ekonomi

Bakan Şimşek'ten özel sektörün finansmana erişimine yönelik paylaşım

Bakan Şimşek, iç borç çevirme oranını gelecek yıl belirgin şekilde azaltacaklarını belirterek "Kamu borçlanma ihtiyacının azalmasıyla, özel sektörün finansmana erişimi kolaylaşacak ve reel sektörün büyümesi desteklenecektir." ifadesini kullandı.

Mertkan Oruç  | 17.10.2025 - Güncelleme : 17.10.2025
Bakan Şimşek'ten özel sektörün finansmana erişimine yönelik paylaşım

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Deprem harcamalarının etkisiyle yüzde 130'u aşan iç borç çevirme oranını, gelecek yıl belirgin şekilde azaltacaklarını bildiren Şimşek, "Kamu borçlanma ihtiyacının azalmasıyla özel sektörün finansmana erişimi kolaylaşacak ve reel sektörün büyümesi desteklenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

