Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Brüt rezervler 148,4 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaştı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerinin güçlenmeye devam ettiğini bildirerek, "Brüt rezervler 148,4 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaşırken, geçen yıl mayıs ayına göre artış 50 milyar dolar oldu." ifadesini kullandı.
Ankara
Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası rezervlerine ilişkin paylaşım yaptı.
Rezervlerin güçlenmeye, rezerv yeterliliğinin iyileşmeye devam ettiğine işaret eden Şimşek, "Brüt rezervler 148,4 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaşırken, geçen yıl mayıs ayına göre artış 50 milyar dolar oldu. Swap hariç net rezervler ise aynı dönemde 78,7 milyar dolar artarak 18,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Rezervlerimizdeki bu eğilim finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
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Rezervlerimiz güçlenmeye, rezerv yeterliliğimiz iyileşmeye devam ediyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 11, 2024
Brüt rezervler 148,4 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaşırken geçen yıl mayıs ayına göre artış 50 milyar dolar oldu.
Swap hariç net rezervler ise aynı dönemde 78,7 milyar dolar artarak 18,1 milyar dolar… pic.twitter.com/LDiRCHNOzu