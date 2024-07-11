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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Brüt rezervler 148,4 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerinin güçlenmeye devam ettiğini bildirerek, "Brüt rezervler 148,4 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaşırken, geçen yıl mayıs ayına göre artış 50 milyar dolar oldu." ifadesini kullandı.

Hülya Ömür Uylaş  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Brüt rezervler 148,4 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaştı

Ankara

Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası rezervlerine ilişkin paylaşım yaptı.

Rezervlerin güçlenmeye, rezerv yeterliliğinin iyileşmeye devam ettiğine işaret eden Şimşek, "Brüt rezervler 148,4 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaşırken, geçen yıl mayıs ayına göre artış 50 milyar dolar oldu. Swap hariç net rezervler ise aynı dönemde 78,7 milyar dolar artarak 18,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Rezervlerimizdeki bu eğilim finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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