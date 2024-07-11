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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 148,4 milyar dolarla rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 5 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 538 milyon dolar artışla 148 milyar 448 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Murat Aslan, Mahmut Çil  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 148,4 milyar dolarla rekor kırdı

İstanbul

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 5 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 898 milyon dolar artışla 89 milyar 731 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 28 Haziran'da 84 milyar 833 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 640 milyon dolar artışla 58 milyar 77 milyon dolardan, 58 milyar 717 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 5 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 538 milyon dolar artarak 142 milyar 910 milyon dolardan, 148 milyar 448 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih   Altın Rezervleri   Brüt Döviz Rezervleri   Toplam Rezervler
27.01.2023   50.93376.206127.139
24.02.2023   49.19071.980121.170
31.03.2023   52.17670.247122.423
28.04.2023   46.41368.471114.884
26.05.2023   41.93956.51998.458
27.06.2023   41.43267.155108.587
28.07.2023   41.42572.349113.774
25.08.2023   41.34475.955117.299
29.09.2023   40.62981.575122.203
27.10.2023   44.14882.412126.560
24.11.2023   45.49690.997136.493
22.12.2023   47.89697.557145.453
29.12.2023   48.23192.830141.061
26.01.2024   48.00789.154137.161
23.02.2024   49.27182.479131.750
29.03.2024   54.37868.748123.126
26.04.2024   59.11364.967124.080
31.05.2024   59.74083.909143.648
14.06.2024   57.86888.433146,301
21.06.2024   59.12788.495147.622
28.06.2024   58.07784.833142.910
05.07.2024   58.71789.731148.448
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