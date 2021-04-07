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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: G-20 Bakanlar Toplantısında küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G-20 Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Cüneyt Kemal Özkök,Fatma Eda Topcu   | 07.04.2021
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: G-20 Bakanlar Toplantısında küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G-20 Bakanlar Toplantısı'na katıldığını belirterek, "Küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik." ifadesini kullandı.

Elvan, çevrim içi katıldığı toplantıya ilişkin Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik. Finansal istikrar için gelişmiş ülke merkez bankalarının şeffaf ve zamanlı iletişiminin gereğini vurguladık. Düşük gelirli ülkeleri desteklemeye yönelik somut kararlar aldık."

TCMB Başkanı Kavcıoğlu da toplantıya katıldı

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu da çevrim içi düzenlenen G20 Ülkeleri Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Kavcıoğlu, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Bugün G20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile sanal ortamda bir araya geldik. Toplantıda Kovid-19 Eylem Planı'ndaki güncellemeleri değerlendirerek küresel ekonomik ve finansal gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk."

TCMB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Toplantıda, Merkez Bankası olarak G20 Eylem Planı'nın güncellenmesi, ekonomilerin güçlendirilmesi, sürdürülebilir finansman, finansal düzenlemeler ile iklim değişikliği gibi birçok önemli konuda görüşlerimizi paylaştık." açıklaması yer aldı.

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