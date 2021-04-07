Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: G-20 Bakanlar Toplantısında küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G-20 Bakanlar Toplantısı'na katıldı.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G-20 Bakanlar Toplantısı'na katıldığını belirterek, "Küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik." ifadesini kullandı.
Elvan, çevrim içi katıldığı toplantıya ilişkin Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:
G-20 Bakanlar toplantısına katıldık.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) April 7, 2021
1⃣Küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik
2⃣Finansal istikrar için, gelişmiş ülke merkez bankalarının şeffaf ve zamanlı iletişiminin gereğini vurguladık
3⃣Düşük gelirli ülkeleri desteklemeye yönelik somut kararlar aldık pic.twitter.com/Mp8yHD4Js8
"Küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik. Finansal istikrar için gelişmiş ülke merkez bankalarının şeffaf ve zamanlı iletişiminin gereğini vurguladık. Düşük gelirli ülkeleri desteklemeye yönelik somut kararlar aldık."
TCMB Başkanı Kavcıoğlu da toplantıya katıldı
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu da çevrim içi düzenlenen G20 Ülkeleri Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katıldı.
Kavcıoğlu, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:
Bugün G20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile sanal ortamda bir araya geldik.— Şahap Kavcıoğlu (@sahapkavcioglu) April 7, 2021
Toplantıda Covid-19 Eylem Planı’ndaki güncellemeleri değerlendirerek küresel ekonomik ve finansal gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. https://t.co/zIxsPbF0dC
"Bugün G20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile sanal ortamda bir araya geldik. Toplantıda Kovid-19 Eylem Planı'ndaki güncellemeleri değerlendirerek küresel ekonomik ve finansal gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk."
TCMB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Toplantıda, Merkez Bankası olarak G20 Eylem Planı'nın güncellenmesi, ekonomilerin güçlendirilmesi, sürdürülebilir finansman, finansal düzenlemeler ile iklim değişikliği gibi birçok önemli konuda görüşlerimizi paylaştık." açıklaması yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.