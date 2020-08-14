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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Türkiye, Sanayi Üretimi Endeksi'ndeki artışla Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Türkiye, Sanayi Üretimi Endeksi'ndeki yüzde 17,6'lık artışla haziranda Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı." ifadelerini kullandı.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 14.08.2020
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Türkiye, Sanayi Üretimi Endeksi'ndeki artışla Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Türkiye'nin, sanayi üretimi endeksinde haziran ayındaki yüzde 17,6'lık artışla Avrupa'da ilk sırada yer aldığını bildirdi. 

Haziran ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Albayrak, "Türkiye, sanayi üretimi endeksindeki yüzde 17,6'lık artışla haziran ayında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı. Öncü ekonomik göstergelerdeki güçlü toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları inşallah bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, paylaşımında, sanayi üretim endeksi verileriyle ülke karşılaştırmasının yapıldığı tabloya da yer verdi. 

Buna göre, endekste aylık bazda yüzde 17,6'lık artış gösteren Türkiye'yi, yüzde 17,1'lik artışla Macaristan ve yüzde 14,5'lik artışla İspanya izledi. Tabloda Avrupa Birliği toplamı yüzde 9,1'lik artış olarak yer alırken, listenin son sırasında yüzde 2,3'lük düşüşle Norveç dikkati çekti. 

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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Türkiye, Sanayi Üretimi Endeksi'ndeki artışla Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı