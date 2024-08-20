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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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Ekonomi

Hazine alacakları temmuz sonu itibarıyla 29,2 milyar lira oldu

Hazine alacakları, temmuz sonu itibarıyla 29,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Enes Duran  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Hazine alacakları temmuz sonu itibarıyla 29,2 milyar lira oldu

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, temmuz sonu itibarıyla 29,2 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,5 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 3,1 milyar lira tahsil edildi.


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