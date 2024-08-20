Hazine alacakları temmuz sonu itibarıyla 29,2 milyar lira oldu
Hazine alacakları, temmuz sonu itibarıyla 29,2 milyar lira olarak gerçekleşti.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, Hazine alacakları, temmuz sonu itibarıyla 29,2 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,5 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 3,1 milyar lira tahsil edildi.
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