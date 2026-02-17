Hayvan sağlığı ve refahı uluslararası işbirlikleriyle korunacak
Hayvan refahının artırılması, bulaşıcı hastalıkların uygun yöntemlerle önlenmesi ve kontrol edilmesi amacıyla uluslararası destek çağrısına çıkıldı.
Ankara
AA muhabirinin TÜBİTAK'tan edindiği bilgiye göre, hayvan refahının sağlanması hedefi doğrultusunda faaliyet gösteren Hayvan Sağlığı ve Refahı Avrupa Ortaklığı (EUPAHW) Projesi kapsamında çıkılan ortak çağrıda başvuru süreci başladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
EUPAHW, 19 ülkeden 91 ortağı bir araya getirerek bulaşıcı hayvan hastalıklarının uygun yöntemlerle en iyi şekilde önlenmesi ve kontrol edilmesi, antimikrobiyallerin kontrollü kullanımı ve üretim döngüsünün her aşamasında hayvan refahına saygı gösterilmesi hedefi doğrultusunda faaliyet gösteriyor. Ortaklık, BM'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında yer alan gıda güvenliği, sağlıklı beslenme, sürdürülebilir hayvancılık ve su ürünleri sektörlerine katkıda bulunmayı, bu sektörlerin ekonomik büyümesine ve kırsal kalkınmasına, su ve kara kaynaklarının da daha sürdürülebilir kullanımına destek vermeyi amaçlıyor.
Bu kapsamda başvuruya açılan EUPAHW Projesi çağrısı ile "hayvan refahı" ile "önleme ve kontrol" konularındaki proje başvuruları desteklenecek.
Buna göre, hayvan refahı alanındaki proje önerileriyle, doğum, yetiştirme, nakliye ve kesim dahil olmak üzere üretim döngüsünün iyileştirilmesinin amaçlanması gerekiyor. Proje tekliflerinin, temel hedeflerin yanı sıra sosyoekonomik hususları da içermesi bekleniyor. Bu doğrultuda, "refah iyileştirmeleri ile çevresel, ekonomik veya toplumsal etkiler arasındaki dengelerin araştırılması" alanındaki faaliyetler için özel sektörün katılımı teşvik edilecek.
Önleme ve kontrol alanında da bulaşıcı hastalıkları önlemek ve kontrol etmek, antimikrobiyal kullanımını azaltmak ve hayvancılık direncini artırmak için yenilikçi tedavi ve aşıların geliştirilmesi desteklenecek. "Endüstri ile işbirliği içinde ilaç ve mikrobiyom/patojen analizini desteklemek için yenilikçi araçlar geliştirilmesi" alanındaki projelere özel sektörün katılması zorunlu olacak.
Kimler başvurabilecek?
Çağrıya, yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları, sektör ve büyüklüğüne bakılmadan firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye'de yerleşik özel kuruluşlar katılabilecek. Bu katılımcılar, TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası AR-GE İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecek. Vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklardan başvuru kabul edilmeyecek.
Uluslararası projede Türkiye'den birden fazla ortak bulunması durumunda, TÜBİTAK 1071 Programı'na ortak olarak tek bir başvuruda bulunulacak.
Proje süresi ve bütçe üst sınırı
Proje süresi en fazla 36 ay olacak. Bir proje kapsamında TÜBİTAK'tan talep edilen katkı, kurum hissesi ve proje teşvik ikramiyesi hariç proje başına 150 bin avroyu, yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ile kamu kurum ve kuruluşları için 100 bin avroyu, özel kuruluşlar için 150 bin avroyu aşamayacak.
Çağrı kapsamında kongre ve konferans gibi yurt içi ve dışı bilimsel toplantılara katılım için yapılacak seyahatlere en fazla 175 bin lira, proje ortakları arasında çalışma ziyareti gibi faaliyetlere ilişkin yapılacak seyahatlere en fazla 300 bin lira olmak üzere yürütücü kuruluş başına en fazla 475 bin liraya kadar ödenek istenebilecek.
Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ile kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden yüzde 100 desteklenecek. Büyük ölçekli özel kuruluşlara, kabul edilen bütçeleri üzerinden yüzde 60 ve KOBİ'lere yüzde 75 destek verilecek.
Önerilerin çağrı sekretaryasına sunulması için son tarih 30 Mart, TÜBİTAK'a sunulması için ise 3 Nisan olarak belirlendi. Projelerin Ocak-Nisan 2027 döneminde başlaması öngörülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.