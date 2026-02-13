Dolar
logo
Teknoloji

TÜBİTAK 2204-A Ankara Bölge Sergisi bugün sona erecek

TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Ankara Bölge Sergisi, Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde bugün sona erecek.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
TÜBİTAK 2204-A Ankara Bölge Sergisi bugün sona erecek

Ankara

Hacettepe Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, projelerin 9-12 Şubat tarihlerinde sergilendiği belirtildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin, 2026 yılı itibarıyla Ankara Bölgesi koordinasyonunda yarışmaya 2 bin 167 proje başvurusu yapıldığını bildirdi.

Başvuru sayısının 2024 ve 2025 yıllarına göre yüzde 38 arttığını belirten Erçetin, artışın lise düzeyinde araştırma kültürünün güçlendiğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Başvuruların değerlendirme sürecinde Hacettepe Üniversitesi Eğitim ve Fen fakültelerinde görev yapan 30 akademisyenin ön inceleme yaptığını aktaran Erçetin, ardından Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 164 öğretim üyesinin katkı sunduğu ön değerlendirme sürecinin yürütüldüğünü kaydetti.

Değerlendirmeler sonucunda 12 farklı alanda 100 projenin bölge sergisine davet edildiğini belirten Erçetin, sergi süresince 213 öğrenci ve 100 danışman öğretmenin çalışmalarını paylaştığını, 48 öğretim üyesinin jüri olarak görev yaptığını söyledi.

Sergi kapsamında Türk astronot Tuva Cihangir Atasever'in öğrencilerle bir araya geldiğini belirten Erçetin, ziyaretin öğrenciler açısından heyecan verici olduğunu ifade etti.

