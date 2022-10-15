Hayvan besleme yöntemleri gıda güvenliğinde önem arz ediyor
Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü Köse, "Çiftlikten sofraya bakış açımızla hayata geçirdiğimiz ürün ve çözümlerimiz ile hayvanların sağlıklı gelişimine ve ülkemizin besin zinciri kalitesine katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.
İstanbul
Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü Öğüt Köse, Trouw Nutrition olarak, 'çiftlikten sofraya' bakış açısıyla besin zinciri kalitesine katıda bulunmak için çalıştıklarını belirterek, "Doğru hayvan besleme yöntemleri ile hayvancılık sektörüne ve bunun sonucunda sağlanan güvenilir hayvansal gıdalarla ülkemize hizmet veriyoruz. Çünkü hayvanların ve nihai olarak insanların sağlıklı beslenebilmesini en büyük önceliğimiz olarak görüyoruz." dedi.
Köse, "16 Ekim Dünya Gıda Günü" kapsamında Trouw Nutrition Türkiye'nin çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.
Köse, insanların en temel ihtiyaçlarının başında gelen beslenme, sağlıklı ve kaliteli bir yaşamın olmazsa olmazı konumunda olduğunu, gıda kaynaklı hastalıkları önlemeyi amaçlayan gıda güvenliği disiplininin ise yiyecek ve içeceklerin insan sağlığına uygun şartlarda üretilmesi, taşınması, depolanması ve tüketiciyle buluşması gibi pek çok aşamayı kapsadığını belirtti.
Gıda güvenliği sürecini çiftlikten sofraya uzanan bir zincir olarak düşünmek gerektiğinin altını çizen Köse, "Trouw Nutrition olarak bizim uzmanlık alanımıza giren hayvansal gıdalar açısından konuya baktığımızda zincirin en başında hayvanların tükettiği yem ve yem ham maddelerinin kalitesi, sağlıklı ve konforlu şartlarda yetiştirilmeleri gibi unsurlar yer alıyor. Şirket olarak bu alanda inovatif ürün ve çözümler geliştirerek hayvansal gıdaların güvenliği sürecine en başından itibaren katkı sağlıyoruz. Kaliteli et, yumurta, balık ve süt üretimine yardımcı olmak için bilimin ve teknolojinin ışığında hareket ederek, hayvanların sağlıklı ve doğru beslenebilmesi adına çalışıyoruz. Bu anlamda üreticileri ve çiftlikleri sektörümüzde fark yaratan ürün ve hizmetlerimizin yanı sıra yem ve yem ham maddelerinin gerçek değerini parmak uçlarına kadar getiren inovatif teknolojilerimizle destekliyoruz." şeklinde konuştu.
"Hayvansal gıdalar dengeli, yeterli ve sağlıklı beslenmek için önemli"
Öğüt Köse, et, tavuk, yumurta, balık ve süt gibi hayvansal gıdalar hem şimdiki hem de gelecek nesillerin dengeli, yeterli ve sağlıklı beslenmesi için büyük önem taşıdığını vurguladı.
Bu besinleri doğru kaynaklardan güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde karşılamak için hayvancılık sektörüne önemli görevler düştüğünü aktaran Köse, "Trouw Nutrition olarak, 'çiftlikten sofraya' bakış açımızla hayata geçirdiğimiz ürün ve çözümlerimiz ile hayvanların sağlıklı gelişimine ve ülkemizin besin zinciri kalitesine katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Doğru hayvan besleme yöntemleri ile hayvancılık sektörüne ve bunun sonucunda sağlanan güvenilir hayvansal gıdalarla ülkemize hizmet veriyoruz. Çünkü hayvanların ve nihai olarak insanların sağlıklı beslenebilmesini en büyük önceliğimiz olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Köse, hayvanların sağlıklı bir şekilde gelişebilmeleri ve optimum verim sağlayabilmeleri için ihtiyaç duydukları besin maddelerinin güvenilir kaynaklardan temin edilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:
"Hayvan yemleri, enterobakter, küf ve maya gibi mikroorganizmalar tarafından bozulma veya kontamine olma riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Tehlikeli bir bakteri türü olan Escherichia coli ve Salmonella da hayvansal ürünlerden insanlara geçerek gıda kaynaklı hastalıklara neden olabiliyor. Hayvan sağlığı ile yakın ilişki içinde olan düşük yem hijyeni, gıda güvenliği açısından büyük bir risk oluşturuyor ve yemin kalitesini kontrol etmek için mutlaka analiz yapmak gerekiyor. Bu noktada Trouw Nutrition olarak, uzun yıllar süren araştırmalarımız, yoğun Ar-Ge çalışmalarımız ve teknoloji tutkumuz ışığında hayata geçirdiğimiz NutriOpt platformumuz ile yem ve ham maddelerin içeriğinin dakikalar içinde analiz edilmesini sağlıyoruz. Böylece hayvanların sağlıklı beslenmesine yardımcı olurken aynı zamanda içinde bulunduğumuz sektörlerimizi dijitalleştiriyoruz.
Mycomaster servisimiz ve MasterLab laboratuvarımızda yapılan analizlerle de mikotoksin riskinin tespiti ve azaltılması yönünde yoğun çalışmalar sürdürüyoruz. Mikotoksinleri sahada doğru bir şekilde ve dakikalar içinde analiz etmemize olanak sunarak ham madde yönetimine de imkan tanıyan Mycomaster servisimiz ile riski kısa sürede belirliyoruz. Avrupa’da akredite MasterLab laboratuvarımızdan alınan hizmetler bütününün yanı sıra Salmonella ve FM-GAP gibi tarama servislerimizle de sektörümüzün çözüm ortağı olarak konumlanıyoruz."
"Sürdürülebilir besin zinciri için çalışırken dünyamıza da büyük önem veriyoruz"
Sürdürülebilirlik çalışmalarını ilişkin bilgi veren Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü Köse, çatı şirketleri Nutreco’nun yayınladığı 2021 Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer alan 2025 Yol Haritası'nın daha sürdürülebilir bir gıda sistemi oluşturmak için 2020-2025 arasındaki 5 yılda izlenecek yolu özetlediğini dile getirdi. Köse, bu yol haritasında, karbondioksit emisyonlarının azaltılması, sürdürülebilir paketleme, antimikrobiyal direnç, atıkların azaltılması gibi konuları ele alan cesur, sağlam ve ölçülebilir hedefler bulunduğunu kaydederek, şöyle devam etti:
"Trouw Nutrition Türkiye olarak şirketimizden aldığımız ilhamla sürdürülebilirliği en önemli stratejik amaçlarımızdan biri olarak tanımlıyor ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak adına çalışıyoruz. Sürdürülebilir besin zinciri için çalışırken dünyamıza da büyük önem veriyoruz. Ülkemizde de karbon ayak izinin azalmasına destek oluyor, gelecek dönemde karbon emisyonlarını çok daha yüksek oranda azaltma hedefiyle yol alıyoruz. Sürdürülebilir çiftlik ve üretim tesislerinin oluşabilmesi için çalışmalar yapmaya büyük önem veriyoruz.
Önümüzdeki dönemde de güçlü tedarik ağımız ile hayvan sağlığı ve refahı, iklim değişikliği ve döngüsellik, sürdürülebilirlik ve sektörel sosyal sorumluluk alanlarına odaklanarak sektörümüze yüksek katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Dijital çözümler ve mobil teknoloji alanında yatırımlarımızı artırmayı amaçlıyoruz. Hayvanların sağlıklı ve verimli beslenebilmesi adına inovatif ürün ve çözümler geliştirirken aynı zamanda sürdürülebilir tedarik anlayışımız ve yetkin insan kaynağımızla Türk hayvancılık sektörünün hayatını kolaylaştıran çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz."
Öğüt Köse, Trouw Nutrition Türkiye olarak küçükbaş, büyükbaş, kanatlı, balık ve pet hayvan besleme kategorilerindeki hayvanların ortalama verimliliğini artırmaya katkı sağladıklarını, inovatif bir çözüm olarak hayata geçirdikleri LifeStart konsepti ile çiftlik hayvanlarının erken dönem beslenme ve üretim performansı kalitesini bilimsel yöntemlerle geliştirerek genetik potansiyellerini en üst düzeye çıkardıklarını kaydetti.
Yakın zamanda güvenli ve verimli çiftlikler geliştirme hedefli geniş ölçekli bir kontrol ve iyileştirme programı Maxcare Güvenli Çiftlik Programını hayata geçirdiklerini aktaran Köse, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bir çiftlikte verimlilik için biyogüvenlikten iyi yönetimsel uygulamalara, yem ve su yönetiminden bağırsak sağlığının korunmasına, mikotoksin yönetiminden Salmonella taramasına ve yapılacak desteklemelere kadar pek çok kriterin kontrol noktası olarak belirlenmesi ve gelişim sağlanması için bu kontrol noktalarının bir arada değerlendirilmesi büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda da elde edilen gelişimin gözle görülür hale gelmesi için kayıtların tutulması ve ölçümlenebilir parametrelerin rakamlara dönüştürülmesi gerekiyor. Biz de programımız kapsamında bu başlıkların tamamını detaylı olarak ele alıyoruz. Tüm bu çalışmalarımız sonucunda güvenli çiftliklerin sayıca artmasına ve nihai olarak güvenilir gıdaların insanlara ulaşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.