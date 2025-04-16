Güneydoğulu halı ihracatçıları Katar'da Türk halılarını tanıttı
Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) üyeleri, bu yılın ikinci sektörel ticaret heyeti organizasyonunu Katar'da düzenledi.
Gaziantep
GAHİB'den yapılan açıklamaya göre, Türk halı ihracatçıları, Katar'da ithalatçılar ve zincir mağaza temsilcileriyle ikili görüşmelerde bir araya geldi.
Katarlı ve Körfez ülkelerinden gelen temsilcilerle buluşan 12 Türk firması, yaptıkları görüşmelerde ürünlerin tanıtımını yaptı.
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Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Katar'a her yıl önemli ölçüde halı ihracatı yaptıklarını ve bu payı daha da artırmak istediklerini belirtti.
Dubai temaslarını tamamladıktan sonra Katar'a geldiklerine değinen Kaplan, şunları kaydetti:
"Zamanımızı verimli kullanmak adına bir heyet programı çerçevesinde iki ya da üç ülkeyi birlikte organize etmeye çalışıyoruz. Dubai'de kilit oyuncuların hemen hepsi ile önemli görüşmeler yaptık. Doha'da programın ilk gününde yerel halıcılarla ikili görüşmelerimizi tamamladık. Dünya kupasının rüzgarı ile burada çok ciddi yatırımlara imza atılmış. Bu dönemde halı pazarı da büyüdü ve çeşitlendi. En önemli tedarikçileri olan Türkiye'nin pazarda fiyat ve kalite algısı oldukça iyi durumda."
Kaplan, bu pazara ilgi duyan üyelerinin yeni ürünleri ve koleksiyonlarına ilişkin numune ve görselleri görüştükleri firma temsilcileri ile paylaştıklarını anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.