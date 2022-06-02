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Ekonomi

Güneydoğu mayıs ayında 868 milyon 768 bin dolarlık ihracat yaptı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi firmaların mayıs ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 868 milyon 768 bin dolar oldu.

Fırat Özdemir   | 02.06.2022
Güneydoğu mayıs ayında 868 milyon 768 bin dolarlık ihracat yaptı

Gaziantep

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, bölgenin yılın 5 ayındaki ihracatının yaklaşık 5 milyar dolar olduğunu belirtti.

Mayıs ayında da bölgenin ihracatında yükselişin devam ettiğini ifade eden Kileci, şunları kaydetti:

"Mayıs ayında bölgeden 2 bin 251, Gaziantep'ten ise 1603 aktif ihracat gerçekleştiren firma sayısıyla tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatına ulaşıldı. Bölge ihracatçılarımız karşılaştıkları zorlukları kararlılıkla aşarak ihracat performansımızın en büyük mimarı olmuşlardır. Mayıs ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 868 milyon 768 bin dolar oldu."

Kileci, bölgeden en fazla ihracatın sırasıyla Irak, ABD ve Suriye'ye yapıldığını ve en çok makine halısı gönderildiğini aktardı.


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