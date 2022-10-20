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Ekonomi

Güneş teknolojilerinin tartışılacağı 'BifiPV' çalıştayı başladı

Kalyon PV Üst Yöneticisi (CEO) Ersan Tüfekçi, Türkiye'nin güneş enerjisi panel üretim kapasitesini 2023'e kadar 20 bin megavata çıkarmayı planladığını, bunun gerçekleşmesi durumunda dünyadaki en büyük üç panel üreticisinden biri olacağını söyledi.

Gülşen Çağatay, Gökçe Topbaş   | 20.10.2022
Güneş teknolojilerinin tartışılacağı 'BifiPV' çalıştayı başladı Fotoğraf: Gülşen Çağatay/AA

Ankara

Tüfekçi, Başkent Organize Sanayi Bölgesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen "BifiPV" çalıştayının açılışında, Türkiye'nin 2014'teki 20 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücünün 2022'de 8 bin megavata ulaştığını söyledi.

Türkiye'nin elektrik üretiminde yenilenebilir enerji payının yıllar içinde arttığını vurgulayan Tüfekçi, "Bu gelişmeler yanında Kalyon PV özelinde ise şirket 475 milyon dolar yatırımla yerli üretim gerçekleştiriyor. İki yılı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına rağmen üretimimize devam ettik. İngot, wafer, hücre ve güneş paneli modüllerinin tek çatı altında üretim yaptığı benzersiz bir tesis olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bunun yanında AR-GE merkezimizle de 100'den fazla araştırmacıya güneş teknolojileri alanında uzmanlaşması için destek oluyoruz." diye konuştu.

Tüfekçi, fabrikanın 19 Ağustos 2020'de faaliyet göstermeye başladığı günden bu güne 3 milyon 250 bin adet modül üretimi gerçekleştirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yıllık 1200 megavat üretim kapasitesi ile güneş paneli modülünü yüzde 80'e varan yerlilikle üretmeye devam ediyoruz. Üretimimizi yıllık 2000 megavata çıkartmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Bugün burada fotovoltaik sektöründen uzmanlarla üç gün boyunca fotovoltaik güneş paneli, güneş enerjisi ve endüstrisini masaya yatıracağız. Türkiye, güneş enerjisi panel üretim kapasitesini 2023'e kadar 20 bin megavata çıkarmayı planlıyor. Bunun gerçekleşmesi durumunda dünyadaki en büyük üç panel üreticisinden biri olacak."

Öte yandan, dünyanın çeşitli şehirlerinde 2012'den bu yana gerçekleştirilen "BifiPV" çalıştayı Türkiye'de ilk kez yapılıyor. 22 Ekim'e kadar devam edecek etkinliğe ABD, Avrupa ve Asya'dan 40'a yakın yabancı uzman katılıyor. Etkinliğin son gününde ise Konya'da bulunan Karapınar Güneş Santrali'ne ziyaret gerçekleştirilecek.

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