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Ekonomi

Gümrük müşavirliği işlemlerinde uygulanacak asgari ücretler yeniden belirlendi

Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliğinde asgari ücret tarifesi yeniden tespit edildi.

Hülya Ömür Uylaş  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
Gümrük müşavirliği işlemlerinde uygulanacak asgari ücretler yeniden belirlendi

Ankara

Ticaret Bakanlığının Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gümrük müşavirliği asgari ücretleri 260 lira ile 5 bin 60 lira arasında olacak.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi ise 380 lira ile 126 bin 480 lira arasında uygulanacak.

Öte yandan İTH-13 hizmet kodu kapsamında toplam müşavirlik ücretinin 29 bin 390 lirayı aşması halinde, aşan kısma ait tutar tarafların anlaşmasıyla belirlenecek.

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