Ekonomi

Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 15 sosyal medya hesabına erişim engeli

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli uygulanmasını kararlaştırdı.

Hülya Ömür Uylaş  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 15 sosyal medya hesabına erişim engeli

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Reklam Kurulunun 13 Ocak'ta gerçekleştirdiği toplantıda, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarının ana gündem maddelerinden birini oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

Reklam Kurulunca yapılan değerlendirmelere ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Falcı, medyum, astrolog reklamı yapan 26 internet sitesine erişim engeli

Açıklamada, Reklam Kurulunun gündeminde yer alan diğer bir önemli konu başlığının falcı, medyum ve astrologlar tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklam ve tanıtım faaliyetleri olduğuna dikkat çekilerek, "Bu kapsamda, falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklam faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 26 internet sitesine yönelik olarak erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasına karar verildi." değerlendirmelerinde bulunuldu.

Açıklamada, Bakanlık olarak tüketici haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi, toplumun özellikle genç kesiminin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması ve tüketicilerin korkularının ve batıl inançlarının istismar edilmesinin önlenmesi amacıyla çalışmaların ve denetimlerin aralıksız devam edeceğinin altı çizildi.

