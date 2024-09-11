Dolar
34.03
Euro
37.65
Altın
2,527.09
ETH/USDT
2,338.60
BTC/USDT
56,652.00
BIST 100
9,597.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oluyor Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni transferlerinden Gabriel Paulista, Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
logo
Ekonomi

Girişim ekosistemine daha fazla yabancı kaynak çekilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Girişim sermayesi yatırım fonlarımız, yurt dışında kurulmuş olan, yatırımlarının yarıdan fazlası Türkiye'de bulunan girişim şirketlerine artık yatırım yapabilecek." dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
Girişim ekosistemine daha fazla yabancı kaynak çekilecek

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarına yeni bir finansman aracı getireceklerini belirterek, "Girişim sermayesi yatırım fonlarımız, yurt dışında kurulmuş olan, yatırımlarının yarıdan fazlası Türkiye'de bulunan girişim şirketlerine artık yatırım yapabilecek." dedi.

Bakan Şimşek, AA muhabirine, girişim sermayesi alanında yapılacak yeni düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Girişim sermayesi yatırım fonu mevzuatında birtakım değişiklikler yapılacağını ifade eden Şimşek, yabancı yatırımcıların Türkiye'de yatırım yapmalarını kolaylaştırmak ve onlarla işbirliklerini geliştirmek amacıyla Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunun eylem planı kapsamında alınan kararları hayata geçirdiklerini söyledi.

Şimşek, yapılacak düzenlemeye ilişkin, "Girişim sermayesi yatırım fonlarımız, yurt dışında kurulmuş olan, yatırımlarının yarıdan fazlası Türkiye'de bulunan girişim şirketlerine artık yatırım yapabilecek. Henüz kurulmamış bir girişim şirketine ileri vadede ortak olma hakkı veren sözleşmelerle yatırım yapılmasının önünü açıyoruz." diye konuştu.

Yeni finansman yöntemi

Böylece sermaye piyasalarına yeni bir finansman aracı getireceklerini vurgulayan Şimşek, "Yapacağımız değişiklikle ülkemizin girişim ekosistemine daha fazla yabancı kaynağın girmesini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, bunun yanında doğrudan yatırım yerine girişim sermayesi yatırım fonu üzerinden riskin dağıtılarak yatırımın çeşitlendirilebilmesine imkan sağlayacaklarını dile getirdi. Daha önce yatırım almış ve yatırım turu kapanmış girişim şirketlerine yatırım yapılabilmesinin önünü açacaklarını belirten Şimşek, "Bu düzenlemenin diğer bir avantajı olan 'şemsiye fon' yapısı sayesinde ise yeni fonların kuruluş süreçleri oldukça kısalacak." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Narin Güran'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı
İç sularda çalışan gemi ve su araçlarının tarifelerini ilgili belediye başkanlıkları belirleyecek
İzmir'de sağanak etkili oldu
İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Girişim ekosistemine daha fazla yabancı kaynak çekilecek

Girişim ekosistemine daha fazla yabancı kaynak çekilecek

Bakan Şimşek: İş gücü göstergeleri Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu seyrediyor

Bakan Şimşek: Vergide adaleti sağlamaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz

Maliyeden "vergi yüzsüzü" olmak istemeyenlere son fırsat

Maliyeden "vergi yüzsüzü" olmak istemeyenlere son fırsat
Deprem bölgesinin inşası için sağlanan dış finansman 4 milyar dolara yaklaştı

Deprem bölgesinin inşası için sağlanan dış finansman 4 milyar dolara yaklaştı
Küçük işletmelere ve yatırımcılara "enflasyon muhasebesi"nde kolaylık getiriliyor

Küçük işletmelere ve yatırımcılara "enflasyon muhasebesi"nde kolaylık getiriliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet