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Ekonomi

Giresun'da fındık fiyatı yeni haftaya 130 liradan başladı

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındık fiyatının yeni haftaya 130 liradan başladığını bildirdi.

Atakan Çıtlak  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Giresun'da fındık fiyatı yeni haftaya 130 liradan başladı

Giresun

Bölük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağustos ayında fındık fiyatının sezona 120 liradan başladığını, son günlerde rakamın yükseliş eğiliminde olduğunu söyledi. Bölük, bugün fındığın kilosunun pazarda 130 liradan işlem gördüğünü dile getirdi.

Serbest piyasada fiyatın arz talep dengesine göre şekillendiğine vurgu yapan Bölük, pazarı yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.

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