Dolar
16.41
Euro
17.62
Altın
1,842.79
ETH/USDT
1,967.10
BTC/USDT
32,160.00
BIST 100
2,547.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

Gazprom, Shell Energy Europe ve Danimarkalı Orsted'e doğal gaz sevkiyatını durduracak

Rus enerji şirketi Gazprom, Shell Energy Europe şirketi ve Danimarkalı Orsted şirketine doğal gaz sevkiyatının yarından itibaren tümüyle durdurulacağını bildirdi.

Emre Gürkan Abay   | 31.05.2022
Gazprom, Shell Energy Europe ve Danimarkalı Orsted'e doğal gaz sevkiyatını durduracak

Moskova

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Shell Energy Europe ile Danimarka merkezli Orsted'in, Rus gazı sevkiyatı için ruble cinsinden gerekli ödemeyi yapmadıkları belirtildi.

1 Nisan'dan itibaren Rus gazı için ödemelerin rubleyle yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, söz konusu ödeme yapılmadığı için Shell Energy Europe ve Orsted'e yönelik doğal gaz sevkiyatının 1 Haziran'dan itibaren tümüyle durdurulacağı kaydedildi.

Açıklamada, Shell Energy Europe'un Almanya'ya yönelik sevkiyatlar için ilgili ödemeyi yapmadığı ve şirketle Gazprom arasındaki sözleşmede belirtilen hacmin yıllık 1,2 milyar metreküp düzeyinde olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Gazprom, daha önce rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Finlandiya ve Hollanda'ya doğal gaz sevkiyatlarını durdurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 975 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da Kovid-19'lu hasta sayısı yok denecek kadar azaldı
KKTC'de kapalı alanlarda maske ve test zorunluluğu kaldırıldı
Türkiye'de 908 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Toplu ulaşım araçlarında maske kullanım zorunluluğunun kalkmasına ilişkin genelge yayımlandı

Benzer haberler

Gazprom, Shell Energy Europe ve Danimarkalı Orsted'e doğal gaz sevkiyatını durduracak

Gazprom, Shell Energy Europe ve Danimarkalı Orsted'e doğal gaz sevkiyatını durduracak

Rusya, Hollanda'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu

GasTerra, Gazprom'un Hollanda'ya gaz tedarikini durduracağını bildirdi

Bakan Dönmez: Üreten Türkiye'nin rüzgarı dünyanın dört bir yanında esiyor

Bakan Dönmez: Üreten Türkiye'nin rüzgarı dünyanın dört bir yanında esiyor
Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 7,9 ile 1970'lerden bu yana en yüksek seviyesinde

Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 7,9 ile 1970'lerden bu yana en yüksek seviyesinde
Belçika'da enflasyon 40 yılın zirvesinde

Belçika'da enflasyon 40 yılın zirvesinde