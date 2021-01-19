Euro
9.04
Dolar
7.45
BIST 100
1,573.88
Altın
1,841.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti
logo
Ekonomi

Gazprom 'Kuzey Akım 2'nin iptal edilme riski'nin bulunduğunu bildirdi

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım 2 Doğalgaz Boru Hattı projesinin siyasi baskı gibi zorluklar nedeniyle askıya alınma veya iptal edilme riskinin bulunduğunu bildirdi.

Emre Gürkan Abay   | 19.01.2021
Gazprom 'Kuzey Akım 2'nin iptal edilme riski'nin bulunduğunu bildirdi

Moskova

Rus haber ajansı TASS'ın, Gazprom'un açıklamasına dayandırdığı haberinde doğal gaz sektöründe Kuzey Akım 2 gibi büyük uluslararası projelerin riskler barındırdığı ifade edildi. 

Buna göre, Gazprom söz konusu açıklamada, çeşitli bölgelerde yaşanan siyasi değişikliklerin projeleri etkileyebildiğine işaret ederek "Ülkeler arasındaki gerginlikler nedeniyle ortaklarımızın yaklaşımları da değişebiliyor. Bazı durumlarda, bu tür değişiklikler projenin uygulanmasının imkansız hale gelmesine ve dolayısıyla projenin askıya alınmasına veya iptaline yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Gazprom Export Başkanı Elena Burmistrova, 14 Ocak'ta yaptığı açıklamada, doğal gaz sektöründeki projelere yapılan yatırımların, özellikle Avrupa Birliğinde siyasi baskı altında olduğunu belirtmişti.

Toplam maliyetinin 10 milyar avro civarında olması beklenen ve yüzde 94’ü tamamlanan Kuzey Akım 2 Projesi sayesinde yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

Projenin inşaatı ABD'nin "yaptırım tehditlerinin" ardından Aralık 2019'da durdurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sırbistan'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama başladı
Rusya: EpiVakKorona aşısının immünolojik etkinliği yüzde 100 seviyesinde
BioNTech ve Pfizer'in AB ile yaptığı aşı satış sözleşmesi açıklanacak
İsviçre merkezli bağımsız kurul, Çin ve DSÖ'yü 'Kovid-19'u kontrol altına almada gayretsiz olmakla' eleştirdi
İsrail'de günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Benzer haberler

Rusya: EpiVakKorona aşısının immünolojik etkinliği yüzde 100 seviyesinde

Rusya: EpiVakKorona aşısının immünolojik etkinliği yüzde 100 seviyesinde

Gazprom 'Kuzey Akım 2'nin iptal edilme riski'nin bulunduğunu bildirdi

Günlük doğal gaz tüketiminde yeni rekor

Rusya'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama başladı

Rusya'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama başladı
Lavrov, Batı’nın Navalnıy’ı bahane ederek kendi içindeki krizi örtmeye çalıştığını savundu

Lavrov, Batı’nın Navalnıy’ı bahane ederek kendi içindeki krizi örtmeye çalıştığını savundu
İngiltere, Rus muhalif Navalnıy'ın derhal serbest bırakılmasını istedi

İngiltere, Rus muhalif Navalnıy'ın derhal serbest bırakılmasını istedi