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Ekonomi

Gazprom, boru hatlarıyla ihracattaki tekel konumunu korumak istiyor

Gazprom’un Rus gazının boru hatlarıyla ihracatındaki tekel konumunu korumak ve iç piyasadaki gaz fiyatlarını artırmak istediği bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
Gazprom, boru hatlarıyla ihracattaki tekel konumunu korumak istiyor

Moskova

Gazprom Yönetisi Aleksey Saharov, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da, şirketin planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya’daki mevcut doğal gaz fiyatlarının regüle edildiğini anlatan Saharov, “Mevcut gaz fiyatları, Rus tüketicilerin çıkarları doğrultusunda altyapının bakımı ve geliştirilmesi için gerekli sermaye yatırımlarını yapmaya yönelik yeterli miktarda kaynağın oluşmasını sağlamıyor.” dedi.

Saharov, Gazprom’un boru hatlarıyla gaz ihracatında tekel konumunda bulunduğuna işaret ederek, şirketin halihazırda Çin’le Sibirya’nın Gücü 2 hattı için müzakerelerde bulunduğunu anımsattı.

Gazprom’un Rusya’da tekel konumunun avantaj yarattığını kaydeden Saharov, "Çin’le uzun yıllar süren müzakerelerin gösterdiği gibi, Gazprom'un boru hatlarıyla ihracattaki özel hakkı, şirketin ve ülkenin bir bütün olarak müzakere konumunu önemli ölçüde güçlendiriyor." diye konuştu.

Saharov, tekel konusunun Rusya’nın doğal gaz sevkiyatını Doğu ve Küresel Güney ülkelerine yönlendirdiği bir dönemde daha çok önem kazandığının altını çizdi.

Ukrayna savaşının ardından Rusya ile çok sayıda Avrupa ülkesi arasındaki doğal gaz ticareti durmuştu.

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