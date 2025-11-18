Galata Kulesi'nde Türkiye E-Ticaret Haftası için mapping gösterisi yapıldı
Hafta kapsamında "Future-Commerce/Geleceğin Ticareti" temasıyla hazırlanan performans, veri akışları, yapay zeka hareketleri, lojistik rotaları ve dijital ticaretin görünmeyen ritmini ışığın diliyle anlatarak izleyicilere etkileyici atmosfer sundu.
İstanbul
Türkiye E-Ticaret Haftası kapsamında İstanbul'un tarihi simgelerinden Galata Kulesi, veri akışları, yapay zeka hareketleri, lojistik rotaları ve dijital ticaretin görünmeyen ritmini ışığın diliyle tasarlanan mapping gösterisine ev sahipliği yaptı.
Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Türkiye E-Ticaret Haftası, Ticaret Bakanlığı tarafından Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye E-Ticaret Meclisinin katkılarıyla gerçekleştirilecek.
Türkiye'nin 90 milyar dolarlık dijital ticaret ekosistemini 21-22 Kasım'da İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde bir araya getirecek Türkiye E-Ticaret Haftası kapsamında, "Future-Commerce/Geleceğin Ticareti" temasıyla hazırlanan performans, veri akışları, yapay zeka hareketleri, lojistik rotaları ve dijital ticaretin görünmeyen ritmini ışığın diliyle anlatarak izleyicilere etkileyici bir atmosfer sundu.
Gösteri için kullanılan mimari yüzey, etkinlik öncesinde dijital olarak taranarak yüksek çözünürlüklü üç boyutlu bir modele dönüştürüldü. Ardından artırılmış efektler, veri simülasyonları, ışık kompozisyonları ve yapay zeka destekli animasyonların birleşimiyle yapı dijital bir sanat tuvaline çevrildi.
Performans, mimarinin tarihi çizgilerini koruyarak onları çağdaş dijital estetikle yeniden yorumladı. Renk geçişleri, ışık akışları ve hareketli projeksiyonlar, izleyicilere hem İstanbul'un geçmişine hem de ticaretin geleceğine aynı anda dokunan bir görsel deneyim sundu.
"Bu gösteri, E-Ticaret Haftası'nın ana teması olan yapay zekayı tanımlıyor"
Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Daire Başkanı Çağatay Yasin Karaboğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijitalleşmenin geldiği hızın tüketici ve üretici alışkanlıklarını değiştirdiğini, tüketicilerin zaman ile mekandan bağımsız alışveriş imkanı bulduklarını söyledi.
E-ticaretin üreticiler için de fırsat eşitliği yarattığını dile getiren Karaboğa, "2024 yılı istatistiklerine baktığımızda Türkiye'nin dijital ticaret ekosistemi 90 milyar dolarlık bir ekosisteme sahip. Bu 90 milyar dolarlık hacim yaklaşık 6 milyar adet işlem sayısıyla beraber geldi ve bunu 601 bin satıcı yaptı." diye konuştu.
Karaboğa, söz konusu etkinlikte bütün satıcıları, ticari ekosistemi, pazar yerlerini, ödeme kuruluşlarını ve lojistik firmalarını bir araya getirdiklerini, bu etkinlikte çok sayıda panelin, workshopların, atölyelerin, sergi alanlarının ve alışveriş festivalinin olduğunu söyledi.
Etkinlik kapsamında ilk kez düzenlenecek ödül töreniyle sektörün önde gelen firmalarına ödüller verileceğini açıklayan Karaboğa, "Hedef 2030 Türkiye'de Yatırım Fırsatları paneline 4 uluslararası yatırımcımız gelecek, Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatacak. Diğer panellerde de sektörün oldukça önemli oyuncuları kendileri ve başarılarıyla ilgili bilgi verecekler, dolu dolu bir hafta geçecek." ifadelerini kullandı.
Halkı ve bütün dijital ekosistemi bu etkinliğe davet ettiklerini belirten Karaboğa, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Galata Kulesi'nde yaptığımız bu gösteri, E-Ticaret Haftası'nın ana teması olan yapay zekayı tanımlıyor. Yapay zeka üretim ve tüketimin bütün süreçlerinde yer alıyor. Yapay zeka hayatımızın her alanında var, hayatımızı kolaylaştırıyor, elektronik ticaretin tam da göbeğinde bulunuyor. Şu an bütün pazar yerleri, bütün üreticiler, tüm sistem yapay zeka üzerine kurulmuş durumda. Biz de ilk kez bu yıl yapay zekayı gösteride uyguladık, şahane bir gösteri oldu."