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Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

Fransa'dan Ukrayna'ya dondurulmuş Rus varlıklarıyla desteklenen 195 milyon avroluk yardım

Fransız hükümeti, Ukrayna'ya, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen 195 milyon avroluk yeni yardım paketini açıkladı.

Şeyma Yiğit  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Fransa'dan Ukrayna'ya dondurulmuş Rus varlıklarıyla desteklenen 195 milyon avroluk yardım

Ankara

Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Fransız gazetesi Le Tribune Dimanche'a verdiği röportajda, dondurulmuş Rus varlıkları sayesinde Ukrayna'ya bu yıl 195 milyon avroluk yardım sağlanacağını ve bu yardımın, Ukrayna savunmasının güçlendirilmesinde kullanılacağını belirtti.

Bu paketin Ukrayna'ya tank ve zırhlı araçların yanı sıra 155 milimetrelik top mermisi ve Fransız yapımı AASM bombası tedarikini mümkün kılacağını kaydeden Lecornu, ulusal savunma harcamalarında da artışa gidileceğini söyledi.

Bakan Lecornu, ayrıca Fransız savunma şirketi Dassault Aviation'un aylık 2 olan Rafale savaş uçağı üretimini 2026'dan itibaren 4 ila 5'e çıkaracağını ifade etti.

Lecornu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'nın Avrupa güvenliğine önemli bir tehdit oluşturduğuna dair sözlerini yineledi.

İngiltere ve Ukrayna arasında da dondurulmuş Rus varlıkları ile desteklenecek 2,2 milyar sterlinlik bir kredi anlaşması imzalanmıştı.

Rusya'nın dondurulmuş varlıkları

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Batı ülkeleri, yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus varlığını dondurdu. Bu tutarın yaklaşık 200 milyar doları AB ülkelerinde bulunuyor.

Dondurulan varlıklar, her yıl milyarlarca dolar faiz geliri sağlıyor. Başta ABD olmak üzere G7 ülkeleri bu geliri Ukrayna'yı desteklemek için kullanmak istiyor.


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