Dolar
43.59
Euro
51.89
Altın
5,069.80
ETH/USDT
2,053.00
BTC/USDT
69,706.00
BIST 100
13,838.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Fransa Merkez Bankası Başkanı Villeroy görevinden erken ayrılıyor

Fransa Merkez Bankası (Banque de France) Başkanı Francois Villeroy de Galhau, görev süresinin dolmasına bir yıldan fazla süre kala, haziran ayı başında görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Bahattin Gönültaş  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Fransa Merkez Bankası Başkanı Villeroy görevinden erken ayrılıyor

Berlin

Fransa Merkez Bankasından yapılan açıklamada, 66 yaşındaki Villeroy’un görev süresinin normal şartlarda tamamlanmasına bir yılı aşkın bir süre kala haziran ayı başında görevinden ayrılma kararı aldığı belirtildi.

Villeroy’un, dezavantajlı gençler ve aileler yararına faaliyet gösteren Katolik Apprentis d'Auteuil Vakfının başına geçeceği ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Villeroy’un bu sürpriz istifa kararı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yeni bir atama yapma fırsatı sundu. Macron tarafından belirlenecek halef isminin, göreve başlayabilmesi için Ulusal Meclis Maliye Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa para politikasında ağırlığı olan Villeroy'un istifa kararının ardından yayımladığı mesajda, Fransız mevkidaşının 11 yıllık "sadık ve özverili" hizmetine vurgu yaptı. Lagarde, "Yönetim Konseyi, François'nın masaya getirdiği gerçekçilikten ve güçlü Avrupa vizyonundan büyük ölçüde yararlandı. Kendisi her zaman ECB'nin bir dostu olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yağışlar ve alternatif kaynaklarla beslenen Sapanca Gölü 30 santimetre yükseldi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı
Eğirdir Gölü'ne Aksu Havzası'ndan yıllık 42 milyon metreküp su aktarılacak
Egyptair yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
İstanbul Valiliğinden akşam saatleri için fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Fransa Merkez Bankası Başkanı Villeroy görevinden erken ayrılıyor

Fransa Merkez Bankası Başkanı Villeroy görevinden erken ayrılıyor

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti

Avrupa Merkez Bankası 3 temel politika faizini değiştirmedi

ECB'nin kararlarında avrodaki hareketlerin belirleyici olabileceği tahmin ediliyor

ECB'nin kararlarında avrodaki hareketlerin belirleyici olabileceği tahmin ediliyor
ECB, para politikası uygulama rehberini güncelledi

ECB, para politikası uygulama rehberini güncelledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet