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Ekonomi

Ford'un Çin'e otomobil sevkiyatına "tarife" ayarlaması

ABD'li otomobil üreticisi Ford, mevcut gümrük vergileri doğrultusunda Çin'e yapılan ihracata ayarlama yaptığını bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
Ford'un Çin'e otomobil sevkiyatına "tarife" ayarlaması

New York

ABD basınında yer alan haberlerde, Ford'un gümrük vergilerinden kaçınmak amacıyla bazı otomobil modellerinin Çin'e sevkiyatını durdurduğu aktarıldı.

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Haberlerde, Çin'in, ABD'ye misilleme olarak aldığı karşı önlemlerin otomobillere uygulanan gümrük vergilerini yüzde 150'ye kadar yükselttiği ifade edildi.

Ford'un konuya ilişkin açıklamasında, "ABD'den Çin'e yapılan ihracatı mevcut gümrük vergileri doğrultusunda ayarladık." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu ayarlamanın detaylarına dair bilgi paylaşılmayan açıklamada, sevkiyatın ne kadar süreyle durdurulduğu veya bundan hangi modellerin etkilendiği belirtilmedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm ülkelere yönelik açıkladığı "karşılıklı" gümrük vergilerine Çin, misillemeyle yanıt vermiş, iki ülke arasındaki tarife restleşmesi gümrük vergisi oranlarını tırmandırmıştı.

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