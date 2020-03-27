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Ekonomi

Ford Otosan sağlık çalışanları için yüz maskesi üretecek

Ford Otosan, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine katkı sunmak için sağlık çalışanları için tasarımını tamamladığı yüz maskelerini üretmek için harekete geçti.

Abdulselam Durdak   | 27.03.2020
Ford Otosan sağlık çalışanları için yüz maskesi üretecek

İstanbul

Ford Otosan açıklamasına göre, şirket, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ardından Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde kritik rol oynayan sağlık çalışanlarının güvenliğine yönelik yüz maskesi yapacak. 

Açık kaynaktan alınan ancak tasarımı Ford Otosan Ar-Ge Departmanı tarafından iyileştirilen yüz maskesi, benzerlerinden farklı olarak, 150 derecelik bir açıyla yüzün tamamını korurken, ön camı özel olarak geliştirilen PET veya PETG malzemeden kesilerek üretilecek.

"Komponent ve prototip üretimine başladığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, yüz maskelerinin seri üretiminin yan sanayi ile birlikte Ford Otosan’ın geliştirdiği kalıpla yapılacağını dile getirdi.

Yenigün, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin öncü sanayi şirketlerinden biri olarak, gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu açıklamıştık. Bu doğrultuda, hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız hem de Sağlık Bakanlığımız ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirdik. Sonrasında hızla çalışmalarımıza başladık. Açık kaynaklı bir modeli baz alarak, Sağlık Merkezi çalışanlarımızın yönlendirmeleri ve Ford Otosan Ar-Ge mühendislerinin çalışmalarıyla bu modeli yüzün tamamını koruyacak şekilde iyileştirdik. Hızla Ar-Ge sürecini tamamladık." ifadelerini kullandı.

Komponent ve prototip üretimine başladıklarını belirten Yenigün, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz noktada, şu an maske üretimi için 3D (üç boyutlu) yazıcı ve basit kalıplarla komponent ve prototip üretimine başladığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum. Tasarladığımız yüz maskeleri, yan sanayimiz ile birlikte sağlık çalışanlarımızın canları pahasına verdiği mücadelede kullanılmak için seri üretime hazır. Çok kısa bir zaman içerisinde on binlerce üretebilecek duruma geldiğimiz için çok mutluyuz."

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