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Ekonomi

FKB, yangından etkilenenlere borç ödeme, erteleme kolaylığı sağlayacak

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), yangınlardan etkilenen müşterilerin borçlarının geri ödenmesinde, ertelenmesinde veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi tavsiyesinde bulundu.

Uğur Aslanhan   | 05.08.2021
FKB, yangından etkilenenlere borç ödeme, erteleme kolaylığı sağlayacak

İstanbul

Finansal Kurumlar Birliği'nden (FKB) yapılan açıklamada, yangından etkilenen illerdeki bankacılık dışı finans müşterilerine yönelik alınan yönetim kurulu kararı paylaşıldı.

Buna göre, söz konusu toplantıda, bankacılık dışı finans hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve bölgenin ihtiyaç duyabileceği desteğin sağlanması konuları görüşüldü, FKB üyesi şirketleri tarafından alınan önlemler ve yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Değerlendirmeler sonucu FKB Yönetim Kurulu tarafından şu kararlar alındı:

"Orman yangınlarının yaşandığı illerde, yangınların bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan ve ödeme güçleri olumsuz etkilenen müşterilerin borçlarının geri ödenmesinde, ertelenmesinde veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesine, mücbir halin gerçekleştiği bölgelerde ikametgahı/iş yeri bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerin Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususlarında gerekli hassasiyetin gösterilmesi konularında üyelerimize tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, bedeli üyelerden toplanacak bağış ve birlik bütçesinden karşılanmak üzere bir adet itfaiye aracı satın alınarak Orman Genel Müdürlüğü'ne bağışlanması kararı alındığı bildirildi.

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