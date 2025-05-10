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Dünya

Suriye'nin Bayırbucak bölgesinde çıkan orman yangını sürüyor

Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesinde 5 Mayıs'ta başlayan orman yangını, söndürme çalışmalarına rağmen altıncı gününde devam ediyor.

Muhammed Karabacak  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Suriye'nin Bayırbucak bölgesinde çıkan orman yangını sürüyor Fotoğraf: Şevket Akça/AA

Lazkiye

Lazkiye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Bölge Müdürü Abdülkafi Keyyal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin Bayırbucak'taki yangını söndürmek için yoğun şekilde görev yaptığını söyledi.

İlk değerlendirmelere göre, onlarca dönüm arazinin yandığını aktaran Keyyal, "Yangın altıncı gününde ekiplerimiz tam kapasiteyle çalışıyor. Ancak bölgenin geniş ve dağlık olması, dik yamaçlar ve sınırlı su kaynakları müdahale hızımızı olumsuz etkiliyor." dedi.

Keyyal, bölgede hazır yangın hatlarının bulunmamasının da yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığını, rüzgarın hızının da çalışmaları engellediğini kaydetti.

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Durumun takip edilebilmesi için operasyon odası kurulduğunu bildiren Keyyal, bu merkezin Afet ve Acil Durum Bakanlığı, İçişleri, Tarım ve Savunma Bakanlıkları ile koordinasyon içinde çalıştığını belirtti.

Keyyal, yangınla mücadele için ağır iş makinelerinin de sevk edildiğini belirterek, "Yangını kontrol altına almayı ümit ediyoruz ancak tamamen söndürmeyi yakın zamanda beklemiyoruz. Bitki örtüsünü korumaya çalışacağız. Önümüzdeki saatlerde de tüm kapasitemizle yangını söndürmek için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

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