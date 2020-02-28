Euro
6.84
Dolar
6.23
BIST 100
105,677.60
Altın
1,627.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Fitch Ratings: Koronavirüs Çin’in en çok elektronik sektörünü etkiliyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, koronavirüs salgını nedeniyle tedarik zincirinde en çok aksamanın elektronik sektöründe görülmesinin beklendiğini bildirdi.

Gökhan Kurtaran   | 28.02.2020
Fitch Ratings: Koronavirüs Çin’in en çok elektronik sektörünü etkiliyor

Londra

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, “Çin’de ortaya çıka koronavirüs salgını nedeniyle küresel tedarik zincirinde aksamalara ilişkin en büyük risk bilgisayar ve elektronik parçalara yönelik.” ifadesine yer verildi. 

Açıklamada elektronik ve bilgisayar parçalarının Çin ara mallar ve ihracat toplamında en yüksek paya sahip olduğu, Çin’de bazı üretim tesislerinin kapanmış olmasının küresel ölçekte üretim seviyesini olumsuz yönde etkilemesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada Çin’deki gelişmelerin sadece iç talebi olumsuz etkilemekle kalmadığı, aynı zamanda küresel tedarik zincirini de olumsuz yönde etkilediği kaydedildi.

Fitch Ratings açıklamasında, Çin’in 2015 yılında toplam 386 milyar dolar seviyesinde elektronik ürün, bilgisayar, cep telefonu, beyaz eşya ihracatı yaptığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de çatışmalar Sana-Marib-Cevf üçgeninde artıyor
Batılı Müslümanlar yol ayrımında
Hüsnü Mübarek'in siyasi mirası
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği

Benzer haberler

Fitch Ratings: Koronavirüs Çin’in en çok elektronik sektörünü etkiliyor

Fitch Ratings: Koronavirüs Çin’in en çok elektronik sektörünü etkiliyor

Avrupa'daki Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Moğolistan Cumhurbaşkanı Çin ziyaretinin ardından ülkesinde karantinaya alındı

Azerbaycan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Azerbaycan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
İran'da ölü sayısı ülke genelinde 34'e vaka sayısı da 388'e yükseldi

İran'da ölü sayısı ülke genelinde 34'e vaka sayısı da 388'e yükseldi
'Kovid-19' salgını Avrupa hava trafiğini azalttı

'Kovid-19' salgını Avrupa hava trafiğini azalttı