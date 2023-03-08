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Ekonomi

Fitch: Küresel şirketlerin yüzde 20'sinin notu iklim değişikliği nedeniyle düşürülebilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, iklim değişikliği nedeniyle 2035 yılına kadar küresel şirketlerin yüzde 20’sinin kredi notunun düşürülebileceği uyarısında bulundu.

Gökhan Kurtaran  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Fitch: Küresel şirketlerin yüzde 20'sinin notu iklim değişikliği nedeniyle düşürülebilir

Londra

Kredi derecelendirme şirketinden yapılan açıklamada, iklim değişikliğine ilişkin gerekli adımların atılmaması halinde oluşabilecek olumsuz koşullar nedeniyle reyting şirketi tarafından değerlendirilen şirketlerin yüzde 20’sinin kredi notlarının düşürülebileceği kaydedildi.

Açıklamada, değerlendirilen toplam bin 650 şirketin uzun vadeli iklim değişimine ilişkin risklerinin göz önüne alındığı kaydedildi.

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