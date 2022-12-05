Finansal İstikrar Komitesinin 7'nci toplantısı yapıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Finansal İstikrar Komitesi'nin 7'nci toplantısında, küresel ve yerel ekonomik görünüm ile bankacılık sektörü ve sermaye piyasalarına ilişkin genel durumun detaylı değerlendirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Finansal İstikrar Komitesinin 7'nci toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Toplantıda, küresel ve yerel ekonomik görünüm ile bankacılık sektörü ve sermaye piyasalarına ilişkin genel durumu detaylıca değerlendirdik." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Finansal İstikrar Komitesi yedinci toplantımızı gerçekleştirdik.— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) December 5, 2022
Toplantıda, küresel ve yerel ekonomik görünüm ile bankacılık sektörü ve sermaye piyasalarına ilişkin genel durumu detaylıca ele aldık. pic.twitter.com/2n9kE5DO9V