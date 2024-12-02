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Ekonomi

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek başkanlığında toplandı

Finansal İstikrar Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yapıldı.

Serhat Tutak  | 02.12.2024 - Güncelleme : 02.12.2024
Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek başkanlığında toplandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, toplantıda, dünya ve Türkiye'nin makroekonomik görünümünün kapsamlı şekilde değerlendirildiği bildirildi.

Toplantıda, KOBİ kredileri başta olmak üzere ticari kredilerin genel görünümü ve atılabilecek adımların değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, sermaye piyasalarımızdaki açığa satış uygulaması ve konuya ilişkin yapılan çalışmalar istişare edilmiştir. Komite, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir."

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