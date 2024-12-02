Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek başkanlığında toplandı
Finansal İstikrar Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yapıldı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, toplantıda, dünya ve Türkiye'nin makroekonomik görünümünün kapsamlı şekilde değerlendirildiği bildirildi.
Toplantıda, KOBİ kredileri başta olmak üzere ticari kredilerin genel görünümü ve atılabilecek adımların değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ayrıca, sermaye piyasalarımızdaki açığa satış uygulaması ve konuya ilişkin yapılan çalışmalar istişare edilmiştir. Komite, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.