Dolar
41.03
Euro
47.70
Altın
3,377.61
ETH/USDT
4,418.20
BTC/USDT
110,189.00
BIST 100
11,482.42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malazgirt Zaferi’nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı"nda konuşuyor. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Avdagiç, AA Finans Masası'na konuk oldu.
logo
Ekonomi

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon beklentilerinin iyileştiğini, beklentilerdeki iyileşme eğiliminin de dezenflasyona destek olduğunu ifade etti.

Serhat Tutak  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Ağustos 2025 dönemi "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Reel sektörün ve hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 ve 19 puan azalarak yüzde 37,7 ve yüzde 54,1 seviyelerine indiğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Piyasa katılımcıları beklentisi yüzde 22,8 oldu. Enflasyon beklentileri iyileşiyor. Beklentilerdeki iyileşme eğilimi dezenflasyona destek oluyor. Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

