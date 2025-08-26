Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon beklentilerinin iyileştiğini, beklentilerdeki iyileşme eğiliminin de dezenflasyona destek olduğunu ifade etti.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Ağustos 2025 dönemi "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ne ilişkin değerlendirmede bulundu.
Reel sektörün ve hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 ve 19 puan azalarak yüzde 37,7 ve yüzde 54,1 seviyelerine indiğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:
"Piyasa katılımcıları beklentisi yüzde 22,8 oldu. Enflasyon beklentileri iyileşiyor. Beklentilerdeki iyileşme eğilimi dezenflasyona destek oluyor. Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."