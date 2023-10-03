Dolar
27.50
Euro
28.89
Altın
1,827.87
ETH/USDT
1,666.60
BTC/USDT
27,585.00
BIST 100
8,536.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor
logo
Ekonomi

Eylülde fiyatı en fazla artan ürün "üniversite eğitim", düşen ürün ise "patates" oldu

Tüketici fiyatları bazında eylülde fiyatı en fazla artan ürün yüzde 127,72 ile "üniversite eğitim", fiyatı düşen ürün ise yüzde 4,31 ile patates ve bazı yumru bitkiler oldu.

Seda Tolmaç  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
Eylülde fiyatı en fazla artan ürün "üniversite eğitim", düşen ürün ise "patates" oldu

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, üniversite eğitimindeki fiyat artışını, yüzde 30,21 ile diğer konaklama hizmetleri, yüzde 26,90 ile otobüs ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 22,81 ile sosyal hizmetler, yüzde 17,73 ile demir yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı izledi.

Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 11,08 ile sigaralar, yüzde 9,52 ile yumurta ve yumurtayla ilgili ürünler, yüzde 8,31 ile kahve, yüzde 7,75 ile şeker, yüzde 7,73 ile taze süt yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 4,31 ile patates ve bazı yumru bitkilerde oldu. Bu ürünü, yüzde 3,98 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) ve yüzde 1,30 ile kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı takip etti.

Fiyatı en az artış gösteren ürünler ise yüzde 0,19 ile şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri, yüzde 0,57 ile mücevheratlar, saat ve kol saatleri, yüzde 0,75 ile margarin, 0,82 ile çocuk giyim, yüzde 1,67 ile erkek giyim, yüzde 1,69 ile pirinç, yüzde 1,71 ile tereyağı oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişi yakalandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit polis memuru Ertuğrul Kırık için taziye mesajı
FETÖ'ye yönelik iki ayrı soruşturmada 9 kişi yakalandı
Gaziantep'te sağanak etkili oluyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sözleşmeli sanatçı alacak

Benzer haberler

Eylülde fiyatı en fazla artan ürün "üniversite eğitim", düşen ürün ise "patates" oldu

Eylülde fiyatı en fazla artan ürün "üniversite eğitim", düşen ürün ise "patates" oldu

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

İngiltere'de "1884'ten bu yana en sıcak eylül ayı" yaşandı

İhracatta "deniz yolu" tercihi değişmedi

İhracatta "deniz yolu" tercihi değişmedi
Ekonomik güven endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1,3 artarak 95,4 oldu

Ekonomik güven endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1,3 artarak 95,4 oldu
Türkiye'nin geçen yılki ihracatının yüzde 42,3'ünü büyük ölçekli girişimler yaptı

Türkiye'nin geçen yılki ihracatının yüzde 42,3'ünü büyük ölçekli girişimler yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet