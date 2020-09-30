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Ekonomi

Eylül ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8-9 Ekim’de yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8-9 Ekim’de yapılacağını duyurdu.

Mehmet Tosun   | 30.09.2020
Eylül ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8-9 Ekim’de yapılacak

Ankara

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8-9 Ekim’de yapılacağını bildirdi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesapları üzerinden gerçekleşeceğini, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını ifade etti.

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