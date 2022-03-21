Dolar
14.84
Euro
16.40
Altın
1,924.66
ETH/USDT
2,888.80
BTC/USDT
41,201.00
BIST 100
2,170.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Evergrande ve iki yan kuruluşunun hisseleri Hong Kong borsasında işleme kapatıldı

Borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande Group ve iki iştirakinin hisseleri, şirketin talebi üzerine Hong Kong borsası tarafından işleme kapatıldı.

Bahattin Gönültaş   | 21.03.2022
Evergrande ve iki yan kuruluşunun hisseleri Hong Kong borsasında işleme kapatıldı

İstanbul

Evergrande Group tarafından Hong Kong borsasına yapılan açıklamada, hisselerin işleme kapatılması istendi.

Çin'in en büyük gayrimenkul şirketlerinden biri olan Evergrande Group ve iki yan kuruluşunun hisseleri Evergrande Property Services Group ve China Evergrande New Energy Vehicle Group'un bugün Hong Kong Borsasındaki işlemleri askıya alındı.

Toplam varlıkları 2,38 trilyon yuan (yaklaşık 370 milyar dolar) olan grubun, Çin’in Gayrisafi Yurt içi Hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 2’sine ulaşan, 1,97 trilyon yuanlık (yaklaşık 305 milyar dolar) borç yükümlülüğü bulunuyor.

Hisselerin işleme kapatılması, 23 Mart’ta vadesi dolacak olan 2 milyar doların üzerinde dış borç tahvillerinin ödemesinden kısa bir süre önce gerçekleşirken, Evergrande ocakta gelecek altı ay içinde yeniden yapılandırma için öneri sunmayı hedeflediğini açıklamıştı.

Çin medyasında yer alan haberlere göre, Evergrande'nin, Nanjing merkezli emlak şirketindeki yüzde 30 hissesini Avic Trust Co.'ya satacağı iddia edilirken, şirketin bilanço dışı borçları olduğu yönünde haberler de dikkati çekiyor.

Evergrande, 2021'de bazı dış borç yükümlülüklerini yerine getiremezken, aralıkta Evergrande'nin bir yan kuruluşunun 30 günlük hoşgörü süresi sona erdikten sonra bile faiz borcunu ödeyememesi sonrası uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları bunu kısmi temerrüt olarak değerlendirmişti.

Çin hükümetinin emlak piyasasındaki spekülasyonları frenlemek için geçen yıl önlemler almasından bu yana Evergrande’nin borçlarını ödeme sıkıntıları daha da kötüleşmiş, ağır borçlu holdingin iflas edeceği endişeleri geçen yıl finans piyasalarını endişelendirmişti.

Analistler, Evergrande kriziyle ilişkili en büyük riskin, Çin'deki hane halkının varlık sınıfı olarak gayrimenkule olan güvenlerini kaybetmesi olabileceğini belirterek, ekonominin genelini tehdit edebileceği endişesinin Çin'de risk iştahını düşüren unsurların başında geldiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hong Kong, Kovid-19 salgını nedeniyle 9 ülkeye uyguladığı uçuş yasağını kaldırıyor
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 400 milyonu geçti
Türkiye'de 13 bin 81 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 85 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 971 bini geçti
Çin'de son 24 saatte 1737, Hong Kong'da 16 bin 597 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Çin'de 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü

Çin'de 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü

Evergrande ve iki yan kuruluşunun hisseleri Hong Kong borsasında işleme kapatıldı

Hong Kong, Kovid-19 salgını nedeniyle 9 ülkeye uyguladığı uçuş yasağını kaldırıyor

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı
BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak

BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak
Küresel piyasalar yeni haftaya negatif başladı

Küresel piyasalar yeni haftaya negatif başladı