Dolar
41.33
Euro
48.57
Altın
3,644.31
ETH/USDT
4,517.80
BTC/USDT
114,940.00
BIST 100
10,774.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Talim Ankara’da “2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Kur'an Kursları Açılış Programı”nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Evde Bakım Yardımı ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 6 milyar lira tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Şeyma Güven  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
Evde Bakım Yardımı ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı

Ankara

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı'nın 2006'dan bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmeleri amacıyla hayata geçirilen önemli bir aile odaklı bakım hizmeti olduğunu belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Engelli vatandaşların aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli gördüklerini vurgulayan Göktaş, "Bu yardımla, engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz." ifadesini kullandı.

Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 11 bin 702 lira ödeme yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 6 milyar lira tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırdık. Halihazırda 523 bin vatandaşımız, Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
72 binden fazla motokurye kayıt altına alındı
Türkiye'nin ilk "kırsal uydu kenti", hak sahibi depremzedelerden tam not aldı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davada ara karar
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
Türkiye-Japonya ilişkilerinin başlangıcı Ertuğrul Fırkateyni'nin üzerinden 135 yıl geçti

Benzer haberler

Evde Bakım Yardımı ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı

Evde Bakım Yardımı ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı

Bakan Göktaş'tan milli basketbolcular ve ailelerine tebrik telefonu

Bakan Göktaş Batman'da "2025 Aile Yılı Şenliği'nde konuştu

Bakan Göktaş: Kadına yönelik şiddetle mücadele kapasitemizi ileriye taşıyacağız

Bakan Göktaş: Kadına yönelik şiddetle mücadele kapasitemizi ileriye taşıyacağız
Bakan Göktaş'tan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ilişkin paylaşım

Bakan Göktaş'tan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ilişkin paylaşım
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ihtiyaç sahibi öğrenciler için SYDV'lere 1,5 milyar lira kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ihtiyaç sahibi öğrenciler için SYDV'lere 1,5 milyar lira kaynak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet