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Ekonomi

EURACOAL Genel Sekreteri Ricketts: Kömür fiyatları azalacak, 400 dolar seviyelerinde kalamaz

Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu belirsizliklerden dolayı kömür piyasalarında fiyatlar son 10 günde iki kattan fazla artarak tarihi zirvelere ulaşırken fiyatların düşmesi bekleniyor.

Ata Ufuk Şeker   | 07.03.2022
EURACOAL Genel Sekreteri Ricketts: Kömür fiyatları azalacak, 400 dolar seviyelerinde kalamaz

Brüksel

Geçen yıl bu dönemlerde 106 dolar seviyesinde seyreden kömürün ton fiyatı bugün 500 doları aşarak rekor kırdı.

25 Şubat'ta 170 dolar olarak hesaplanan kömür fiyatlarının 10 günde yaklaşık 3 katına, son bir yılda ise 5 katına çıkması dikkati çekti.

Türkiye Kömür İşletmelerinin (TKİ) de üyesi olduğu Brüksel merkezli Avrupa Kömür ve Linyit Birliğinin (EURACOAL) Genel Sekreteri Brian Ricketts, AA muhabirine, kömür piyasalarında son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kömür fiyatlarının rekor seviyeye çıkmasının nedeninin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı olduğuna işaret eden Ricketts, "Ukrayna'da tam bir felaket yaşanıyor. Burada bir savaş var. Bu savaş, insanların geleceğe yönelik beklentilerini, görüşlerini ve eylemlerini olumsuz etkiliyor." dedi.

Ricketts, kömür fiyatlarının sadece yüksek olarak nitelendirilmemesi gerektiğine işaret ederek, "Kömür hiç bu seviyelerde olmamıştı. Bu seviye tarihi zirvelerin kat ve kat üzerinde." ifadelerini kullandı.

Kömür fiyatlarının savaşa tepki olarak yükseldiğini belirten Ricketts, "Burada piyasa dinamiklerinden bahsetmek tamamen anlamsız. Kömür fiyatları azalacak, 400 dolar seviyelerinde kalamaz." diye konuştu.

Ricketts, Avrupa kömür piyasalarında Rusya'nın çok önemli rolü olduğunu vurgulayarak, Almanya'nın buhar ve taş kömürünün 4'te 3'ünü Rusya'dan ithal ettiğini söyledi.

Henüz Rus kömürüne yönelik bir yaptırım kararı olmadığına dikkati çeken Ricketts, buna rağmen şirketlerin Rusya'dan sağlanan bütün emtiaları elden çıkarmaya çalıştığını anlattı.

Ricketts, "Kömür gaz fiyatlarını, gaz fiyatları petrolü takip etme eğilimi gösterir. Enerji emtiaları arasında bir bağlantı vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Avrupa'ya petrol, doğal gaz, kömür ve elektrik tedarik ettiğini anımsatan Ricketts, "Bazı ülkeler elektrikte neredeyse tamamen Rusya'ya bağımlı." dedi.

Ricketts, Rus kömüründe bir kesinti yaşanması halinde Avrupa'nın uzun yıllar kömür tedarik etmediği ülkelere yönelebileceğini söyledi.

Avrupa'nın seçeneğinin Avustralya, Endonezya, ABD, Kolombiya, Güney Afrika gibi ülkelerden kömür tedariki olduğunu aktaran Ricketts, "Burada mesele bu tedarikçilerin hangisi Rusya'dan aldığımız 50 milyon ton kömürün yerine geçmeye yeterli olacağıdır." diye konuştu.

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