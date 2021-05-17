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Ekonomi

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Genel Başkanı Çelikus: Destekler can suyu niteliği taşıyor

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından verilen müjdelerin, esnafa can suyu olduğunu söyledi.

Zeynep Çetinkaya   | 17.05.2021
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Genel Başkanı Çelikus: Destekler can suyu niteliği taşıyor

Ankara

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kademeli normalleşme sürecinde esnafa sağlanan hibe desteklerini değerlendirdi.

Salgın döneminde zarar gören sektörlerin tanzim edilerek, 5 bin lira ve 3 bin liralık hibe destekleri verileceğini anımsatan Çelikus, "Destekler can suyu niteliği taşıyor." dedi.

- "Tüm sosyal kesimlerin desteklenmesi lazım"

Mahmut Çelikus, esnafa verilen desteklerin hepsinin önemli olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Aslolan, esnafın asli gelir kaynağı dediğimiz işçi, memur, dul, yetim, köylü, çiftçi gibi sosyal kesimlerin gelir düzeyinin artırılması. Esnafa en güzel yardım bu aslında. Burada tarım kredi borçlarının muafiyetiyle ziraatla uğraşanlar iyi bir nefes aldılar. Ekonomi topyekun bir destek istiyor. Esnaf da nefes alır, diğer kesimler de nefes alır. Bizim yaklaşımımız bu. Esnafa destekler güzel ama tüm sosyal kesimlerin desteklenmesi lazım. Böylece piyasa kendini regüle edebilir."

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