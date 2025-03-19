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Ekonomi

EPDK, Türkiye-Suriye elektrik ticaretinde kapasite tahsisi başvurularının başladığını duyurdu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye ile Suriye arasında faaliyet gösteren Reyhanlı-Afrin Enterkonneksiyon Hattı üzerinden gerçekleştirilecek elektrik ticareti için kapasite tahsisi başvurularının alınmaya başladığını duyurdu.

Gökçe Topbaş  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
EPDK, Türkiye-Suriye elektrik ticaretinde kapasite tahsisi başvurularının başladığını duyurdu

Ankara

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğince, 15 Aralık Pazartesi gününe kadar söz konusu hattı kullanarak Suriye'ye elektrik ihracatı yapmak isteyen tedarik veya üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ile Suriye'den elektrik ithalatı yapmak isteyen tedarik lisansı sahibi tüzel kişilerin en geç 1 Nisan Salı günü mesai bitimine kadar EPDK'ye başvuruda bulunması gerekiyor.

Öte yandan, tedarik lisansı sahibi STE Elektrik Enerjisi Tedarik Toptan Satış İthalat İhracat Limited Şirketi, mevcut hat üzerinden izole bölge besleme yöntemiyle Suriye'ye elektrik ihracatı yapmak üzere 15 Aralık'a kadar Reyhanlı TM'den mevcut 40 megavat olan kapasitenin azami 100 megavata yükseltilmesi için lisans tadili başvurusunda bulundu.

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