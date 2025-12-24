Dolar
42.85
Euro
50.62
Altın
4,482.03
ETH/USDT
2,938.30
BTC/USDT
87,437.00
BIST 100
11,340.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Enflasyon düzeltmesi, KOBİ'ler ve meslek mensuplarından gelen talep üzerine ertelendi

Mükellefler ve meslek mensuplarından gelen talep üzerine, enflasyon düzeltmesi uygulamasının 2025, 2026 ve 2027 yıllarında uygulanmaması yönünde düzenleme yapıldı.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
Enflasyon düzeltmesi, KOBİ'ler ve meslek mensuplarından gelen talep üzerine ertelendi Fotoğraf: Mehmet Futsi/AA

Ankara

TBMM'de kabul edilen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne, enflasyon muhasebesi uygulamasının ertelenmesine ilişkin hüküm eklendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesine göre, enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşması halinde, şartların gerçekleştiği hesap dönemlerinde mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulması gerekiyor.

TBMM Genel Kurulunda bu akşam kabul edilen düzenlemeye göre, 2025 hesap dönemi ile geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2026 ve 2027 hesap dönemlerinde (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2026, 2027 ve 2028 yılında biten hesap dönemleri itibarıyla) Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298'inci maddesi kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak. Cumhurbaşkanı, bu süreyi 3 yıl daha uzatabilecek.

Mükellefler ve meslek mensuplarının talepleri dikkate alındı

Mükellefler ve meslek mensupları, bir süredir enflasyon düzeltmesinin ertelenmesini talep ediyordu. Küçük ve orta ölçekli mükellefler bakımından enflasyon düzeltmesi, hem iş yükü hem de ilave vergi yükümlülüğü getiriyordu. Ayrıca, uygulamanın doğru yapılmaması halinde ilave vergi ve cezalar ile karşılaşılma riski bulunuyordu.

Gelen talepleri değerlendiren TBMM, Vergi Usul Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle mükelleflere sürekli yeniden değerleme imkanı getirildiğini, 2023 ve 2024 hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesinin uygulanması sonucu mali tablolarının enflasyon etkisinden arındırıldığını da göz önüne aldı. Bu kapsamda, şartlar oluşsa dahi 2025, 2026 ve 2027 hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesi uygulamasının ertelenmesi kararlaştırıldı.

Erteleme kararı iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesine engel değil

Yapılan düzenlemede enflasyon düzeltmesi ertelenen yıllarda mükellefler, düzeltme koşullarının oluşmadığı dönemlerde olduğu gibi amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutabilecek.

Yani mükellefler, amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerleyecek ve amortismanlarını yeniden değerlenmiş tutar üzerinden ayıracak ve bu değerleme nedeniyle de herhangi bir vergi ödemeyecek.

Daha önce 2024 hesap döneminde yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kar-zarar farkını, kazancın tespitinde dikkate almayan bazı kuruluşlar, 2025, 2026 ve 2027 hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmayacak.

Bu kuruluşlar, bankalar, finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri kanunu kapsamındaki şirketler, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri,
varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri, tasfiye ve iflas hallerindeki şirketler ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşları olarak sıralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da teknik arıza nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşanıyor
Beştepe Millet Camisi'nde Regaip Gecesi Özel Programı düzenlenecek
11. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Dışişleri Bakanı Fidan, Nijerli mevkidaşı Sangare ile Ankara'da bir araya geldi
Ankara'da hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak

Benzer haberler

Enflasyon düzeltmesi, KOBİ'ler ve meslek mensuplarından gelen talep üzerine ertelendi

Enflasyon düzeltmesi, KOBİ'ler ve meslek mensuplarından gelen talep üzerine ertelendi

Karşıt inceleme tutanakları elektronik ortamda gönderilecek

Değerli kağıtların yeni yıldaki satış bedelleri belli oldu

Vergi mükellefleri yılın 4'üncü geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapmayacak

Vergi mükellefleri yılın 4'üncü geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapmayacak
TBMM'de 2025 böyle geçti

TBMM'de 2025 böyle geçti
Mecliste yoğun geçen bütçe maratonu sona erdi

Mecliste yoğun geçen bütçe maratonu sona erdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet