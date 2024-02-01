Dolar
30.37
Euro
32.77
Altın
2,041.57
ETH/USDT
2,272.80
BTC/USDT
42,291.00
BIST 100
8,590.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON- İzmir Kemeraltı’nda bir işyerinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
logo
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni YEKA alanı belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Karaman sınırları içerisindeki bir alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Murat Temizer  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni YEKA alanı belirledi

Ankara

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Konya'nın Karaman ilçesi sınırları içerisinde kalan bir alan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi.

İlanda, söz konusu alanın sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin krokiler ve listeler paylaşıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da çöken evdeki 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
Türkiye ve dünya gündemi
Suç örgütlerine yönelik "Kafes" operasyonlarında geçen yıl 420 suç çetesi çökertildi
'Şu an biz 1,5 puan öndeyiz ve bu CHP'nin yaptığı ankette de böyle'

Benzer haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni YEKA alanı belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni YEKA alanı belirledi

Norveç Varlık Fonu Türkiye'deki şirketlere 1,3 milyar dolarlık yatırım yaptı

ABD'nin LNG onaylarını durdurma kararının etkisinin piyasaya hemen yansıması beklenmiyor

Üniversitenin kurduğu GES akademik çalışmalara da finansal kaynak olacak

Üniversitenin kurduğu GES akademik çalışmalara da finansal kaynak olacak
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi pazartesi Meclise sunulacak

Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi pazartesi Meclise sunulacak
Sanayi sektörüne bu yıl 7 bin 500 megavat yenilenebilir enerji kapasitesi tahsis edilecek

Sanayi sektörüne bu yıl 7 bin 500 megavat yenilenebilir enerji kapasitesi tahsis edilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet