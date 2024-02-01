Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni YEKA alanı belirledi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Karaman sınırları içerisindeki bir alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.
Ankara
Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Konya'nın Karaman ilçesi sınırları içerisinde kalan bir alan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi.
İlanda, söz konusu alanın sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin krokiler ve listeler paylaşıldı.
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