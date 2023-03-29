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Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 4 kente ilişkin YEKA ilanlarını revize etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Mersin, Niğde, Konya ve Karaman'da rüzgar ve güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak ilan ettiği 5 arazinin alan büyüklüklerinde revizyona gitti.

Fuat Kabakcı  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 4 kente ilişkin YEKA ilanlarını revize etti

Ankara

Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, 15 Ocak 2023 tarihli ve 32074 sayılı Resmi Gazete'de yer alan, Mersin, Niğde, Konya ve Karaman illerine ilişkin YEKA ilanlarındaki "R4-GES-RES-1, R4-GES-RES-2, R4-GES-RES-3, R4-GES-RES-4, R4-GES-RES-5" başlıklı tablolarda alan büyüklükleri revize edildi.

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