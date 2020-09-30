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Ekonomi

Enerji ithalatı faturası ağustosta yüzde 34,5 azaldı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,5 azalarak 2 milyar 140 milyon 493 bin dolara geriledi.

Gökçe Topbaş   | 30.09.2020
Enerji ithalatı faturası ağustosta yüzde 34,5 azaldı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, ağustosta Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,4 artarak 18 milyar 741 milyon 663 bin dolar oldu.

Bunun 2 milyar 140 milyon 493 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yılın ağustos ayında bu rakam 3 milyar 268 milyon 70 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturası yüzde 34,5 azaldı.

Öte yandan, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre ham petrol ithalatı yüzde 38 azalarak 1 milyon 878 bin 12 tona geriledi.

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