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Ekonomi

Emlak sektöründeki "doğrulanmış ilan" düzenlemesiyle tüketici mağduriyeti önlenecek

Ticaret Bakanlığı uygulamasıyla, 15 Eylül'den itibaren konut satacak kişilerin e-Devlet üzerinden yetkilendirdiği emlakçılar, doğrulanmış ilanlarla satışa aracılık edecek.

Serhat Tutak  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
Emlak sektöründeki "doğrulanmış ilan" düzenlemesiyle tüketici mağduriyeti önlenecek

Ankara

Emlak sektöründe 15 Eylül'den itibaren başlatılacak "doğrulanmış ilan" düzenlemesiyle, tüketiciyi yanıltan sahte emlak ilanlarının önüne geçilmesi sağlanacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Ticaret Bakanlığınca, emlak sektöründe doğrulanmış ilan dönemine geçilecek.

Yeni uygulamada, sitelere gayrimenkul ilanı verilmesi süreci resmiyete dökülecek.

Buna göre, 15 Eylül'den itibaren konut satacak kişiler, e-Devlet üzerinde kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek. Böylece emlakçılar da aldıkları yetkiyle sitelere ilan girebilecek. Söz konusu ilanlar da "doğrulanmış ilan" olarak yayımlanacak.

Yılbaşından itibaren ilanların tamamının "doğrulanmış" olarak yayımlanması zorunlu olacak.

Kişi, kendisi de ilan sitelerine girip konutunu satabilecek.

Düzenlemeyle, tüketici mağduriyetinin engellenmesi, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Tüketiciyi yanıltan ilanlar engellenecek"

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, düzenlemenin tüketiciler açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Tüketicilerin temel beklentisinin ekonomik çıkarlarının korunması ve mağdur olmaları durumunda zararlarının tazmin edilmesi olduğunu bildiren Kılıç, bazı fırsatçı kişi veya işletmelerin vatandaşların temel haklarını ihlal ettiğini söyledi.

Kılıç, bazı emlak satış sitelerine gerçeği yansıtmayan ilanlar verildiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu ilanlar, piyasaya göre çok ucuz olarak gösterilmekte ve tüketiciler satın almak veya kiralamak istediklerinde, konutun satıldığı veya kiralandığı ifade edilerek başka konutlara yönlendirilmektedir. Bazen de konut sahiplerinin haberi olmadığı halde kiralık veya satılık ilanları verilebiliyor, emlakta doğrulanmış ilan dönemine geçilmesiyle tüketiciyi yanıltan ilanlar engellenecek."

Konut satacak kişinin e-Devlet üzerinde emlakçıyı yetkilendirmesiyle dürüst ve ticari etik kurallarına göre faaliyet gösteren gayrimenkul firmaları ile tüketiciler açısından güvenli bir piyasa oluşacağını aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Doğrulanmış ilan için ticaret veya esnaf ve sanatkarlar odası bünyesinde kurulan emlak meslek odaları, sektörde faaliyet gösteren işletmelere bilgilendirme ve eğitim çalışması yapmalı. Kamu otoritesinin piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerini etkin olarak kullanması, güvenilir emlak ilan sisteminin kurulmasına ve tüketici haklarının korunmasına katkıda bulunacak. Tüketiciler de bilinçli davranarak, emlak sitelerinde gördükleri ilanları araştırmalı ve birden çok ilan sitesini incelemeli. Konut satın alacaklar aldatıcı yanıltıcı ilanlarla karşılaşmaları durumunda şikayet etme hakkını kullanmalı."

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