Dolar
18.88
Euro
20.01
Altın
1,825.67
ETH/USDT
1,665.30
BTC/USDT
24,233.00
BIST 100
5,102.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'daki bazı parasal eşikler artırıldı

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'daki bazı parasal eşiklerin, yarısı oranında artırılması kararlaştırıldı.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 23.02.2023
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'daki bazı parasal eşikler artırıldı

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un elektronik ticarette haksız ticari uygulamalar, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının yükümlülükleri ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcının yükümlülükleri başlıklı ek maddelerinde belirtilen parasal eşikler, yarısı oranında artırıldı.

Söz konusu maddeler, işlem hacimlerine göre, bu sektörlerin yükümlülüklerini düzenliyor.

Kanunun geçici maddesinde, söz konusu maddelerde belirtilen eşiklerin, 2023 yılının şubat ayı içinde Cumhurbaşkanı tarafından yarısına kadar artırılabileceğine yönelik hüküm yer alıyordu.

Ticaret Bakanlığının Twitter hesabından da paylaşılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Kanunda, elektronik ticaret pazar yerleri ile elektronik ticaret faaliyetinde bulunan diğer işletmelerin lisans, reklam, indirim, bağımsız denetim, veri taşıma ve kullanma gibi yükümlülükleri belirlenirken net işlem hacmi kavramı esas alınmıştır. Bu kavram, özü itibarıyla işletmelerin elektronik ticaret ortamları üzerinden gerçekleşen işlemlerin toplam parasal değerini ifade etmektedir. Kanundaki parasal eşiklerin güncellenmesi ihtiyacı olduğundan, Kanunda 2022 yılı için 10, 30 ve 60 milyar lira olarak belirtilen eşikler, yarısı oranında artırılarak sırasıyla 15, 45 ve 90 milyar liraya yükseltilmiştir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgelerinde afetzedelerin ısınması için 38 bin ton odun dağıtıldı
SunExpress 15 binden fazla kişiyi deprem bölgesinden tahliye etti
Yeşilay depremden etkilenen çocuk ve ebeveynleri için kriz rehberi yayınladı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesindeki hasta tahliyesi tamamlandı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin mobil laboratuvarları halk sağlığı için deprem bölgesinde

Benzer haberler

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'daki bazı parasal eşikler artırıldı

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'daki bazı parasal eşikler artırıldı

Depremzedeler, kamu kurum ve kuruluşlarının konaklama ve yemek hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak

Ziraat Katılım Bankasınca düşük kar payı oranlı "tarım finansmanı" verilecek

Ticaret Bakanlığına, afet dönemlerinde perakende ticaretteki taksit sınırlamalarını düzenleme yetkisi

Ticaret Bakanlığına, afet dönemlerinde perakende ticaretteki taksit sınırlamalarını düzenleme yetkisi
Depremden etkilenen illerdeki alacaklı idarelere ödenecek borçlar ertelendi

Depremden etkilenen illerdeki alacaklı idarelere ödenecek borçlar ertelendi
7 ülkeye yeni büyükelçi atandı

7 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet