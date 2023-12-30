Elektrikte serbest tüketici limiti, 2024 için 950 kilovatsaat olacak
Elektrikte serbest tüketici limiti, 2024'te 950 kilovatsaat olarak uygulanacak.
Ankara
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 2024 için serbest tüketici limiti 950 kilovatsaat olarak belirlendi.
Karar, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.
Elektrikte serbest tüketici limiti 2023’te 1000 kilovatsaat olarak uygulanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.