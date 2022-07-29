Dolar
17.95
Euro
18.35
Altın
1,764.56
ETH/USDT
1,721.00
BTC/USDT
24,025.00
BIST 100
2,555.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Elektrik piyasalarında bazı fiyat limitleri güncellendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasındaki "Gün Öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasası"nda, en yüksek fiyat güncelledi.

Sibel Morrow   | 29.07.2022
Elektrik piyasalarında bazı fiyat limitleri güncellendi

Ankara

EPDK'nin 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek olan konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu piyasalarda daha önce megavatsaat başına 0 lira olan asgari fiyat limiti değişmezken, azami fiyat limiti megavat saat başına 2 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi.

Öte yandan, mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için tüketim miktarları 1 Ağustos itibarıyla düzenlenecek faturalar için yıllık 100 milyon kilovatsaat olarak güncellendi.

Daha önce bu rakam mesken tüketici grubu için yıllık 50 milyon kilovatsaat, tarımsal sulama tüketici grubu için yıllık 7 milyon kilovatsaat ve diğer tüketici grupları için yıllık 1 milyon kilovatsaat olarak uygulanıyordu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Maden Kurtarma Yarışması'nın ikincisi 20-23 Eylül'de İzmir'de düzenlenecek
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu başlatıldı
Atık su birikintisi nedeniyle kapanan TAG Otoyolu'nda temizlik çalışması sürüyor
Sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Elektrik piyasalarında bazı fiyat limitleri güncellendi

Elektrik piyasalarında bazı fiyat limitleri güncellendi

BDDK, Denizbank'ın Denizbank AG'ye danışmanlık hizmeti vermesine onay verdi

Sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de

TİGEM 58 baş safkan Arap koşu tayı satacak

TİGEM 58 baş safkan Arap koşu tayı satacak
Elektrikli otomobil ithalatında ilave gümrük vergisi yüzde 20'ye çıkarıldı

Elektrikli otomobil ithalatında ilave gümrük vergisi yüzde 20'ye çıkarıldı
Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet